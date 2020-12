Descobrir la vida quotidiana de les ciutats visitades

El portaveu de la Unió de Bars, Francesc Medina, és un apassionat d'indagar per zones poc turístiques

A Francesc Medina, portaveu de la Unió de Bars, l’apassiona descobrir en família el dia a dia de les ciutats fora de les zones turístiques. “Ens encanta veure la seva singularitat, menjar en bars locals i perdre’ns pels carrers sense rumb per veure com viuen. Descobrir la part més personal.” Els llocs que més li han agradat són Venècia i Egipte, i té pendent recórrer els barris de parts del nord d’Àfrica, com Casablanca.