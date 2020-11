Un “malalt” de la neu i apassionat de l'esquí

La llegenda de la Titan Desert, Ramon Aranda, mostra el seu amor per l'esport nacional

Actualitzada 27/11/2020 a les 20:08

Albert Canes Andorra la Vella

Ha participat a la Titan Desert 15 vegades però l’esport de les dues rodes no és l’única passió que té Ramon Aranda. “Jo em definiria com un malalt de la neu”, explica la llegenda de la Titan, que destaca l’esquí com l’altra gran passió que té, així com la neu. “Cada vegada que neva soc l’home més feliç del món”, indica. Aranda ha arribat a practicar l’esquí des de tots els vessants des de ben jove.