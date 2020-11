L'escriptor Ramon Villeró practica l'afició durant tot l'any

Ramon VIlleró BTT L'escriptor Ramon Villeró amb la BTT elèctrica

Actualitzada 13/11/2020 a les 20:29

Alexandra Muratet Andorra la Vella

A Ramon Villeró li agrada la natura i per això, des de fa 4 anys, en gaudeix amb la BTT elèctrica, on descobreix passejant nous indrets per la muntanya. “Em permet fer esport i al mateix temps gaudir dels espais naturals, sense molestar ningú.” Una passió que practica amb algun amic o sol durant tot l’any. “Quan fa fred agafo el portabicis i ho faig per Catalunya i a l’estiu la majoria de vegades des d’Ordino.”