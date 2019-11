Fer esport, sobretot rugbi i triatlons

El director de Protecció Civil, Cristian Pons, és aficionat dels triatlons

Al director del departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències l’apassiona i ha gaudit del rugbi fa més de 20 anys, “però amb l’arribada dels fills les prioritats van canviar”. Cristian Pons intenta fer un triatló cada any per matar el cuquet de la competició: “Aquesta foto és de la primera que vaig fer i la guardo com si es tractés d’or en un raconet privilegiat de casa.”