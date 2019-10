Gaudeix deixant-se caure dels cables de les vies ferrades

El director del departament de promoció cultural, Xavier Llovera, practica aquest esport des de fa una dècada

“He de dir que, com que soc un molt mal escalador, les vies ferrades són una alternativa perfecta per a mi.” Xavier Llovera, el director del departament de Promoció Cultural explica que fa uns vuit o deu anys que practica aquest esport i el que més li agrada de tot és “deixar-me caure pel cable i pujar per les parets”. Llovera creu que és un esport perfecte, tot i que opina que s’ha d’estar fort. “Amb les vies ferrades et surten les calories que no vegis, les escups fins al fons de la vall.”