L'exsecretària d'estat d'Afers Socials i Ocupació és una amant dels objectes de segona mà

A l’exsecretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació li atrauen els antiquaris i els mercats de segona mà. “Quan viatjo sempre en busco algun per perdre-m’hi tantes hores com pugui”, relata. Li agraden els objectes antics per fer treballs manuals, com collages o poemes visuals, i donar-los una segona vida. “Agafo objectes que trobo pel carrer dels llocs on viatjo com a record”, explica.