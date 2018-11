L'il·lustrador Jordi Planellas és un apassionat d'aquest joc d'estratègia

Actualitzada 26/11/2018 a les 07:26

Elisenda Pallarés Andorra la Vella

Sempre li han agradat els puzles i els jocs d’enginy, per això col·lecciona cubs de Rubik. “No són cars, són molt estètics, no ocupen gaire i és molt satisfactori i relaxant resoldre'ls”, explica Planellas. També li serveixen per fer treballs manuals, ja n’ha modificat i fabricat uns quants. Els compra per internet i ja pot presumir de tenir-ne uns 140 de diferents formes i colors.