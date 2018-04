El plaer d'endinsar-se en una bona història o descobrir un personatge

Al seleccionador de la Federació Andorrana de Futbol, Koldo Álvarez de Eulate li agrada la lectura i es decanta pels thrillers

"La vida sale al encuentro" va ser la primera novel·la que el va marcar. “M’agrada llegir històries que m’atrapen, sobretot thrillers”, afirma el seleccionador. La darrera lectura, Los ritos del agua, és la segona part d’una trilogia d’Eva García. “L’he gaudit molt perquè està ambientada a Vitòria, la ciutat on vaig néixer.” A l’hora d’escollir es deixa aconsellar per amics i la família. També intenta descobrir biografies d’altres esportistes. “Llegir és molt bo perquè et concentres i desconnectes molt”, destaca.