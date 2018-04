Noves receptes per sorprendre i gaudir amb la família i amics

A l'escriptor David Arrabal li agrada elaborar plats casolans, però també s'atreveix amb la cuina ja ponesa, mexicana o italiana

L’autor de literatura fantàstica es declara cuiner amb la “dedicació d’una iaia”. Li agrada elaborar plats casolans com l’estofat de vedella, el trinxat o el brou de pollastre, plats que “clava”. Però, quan té temps també s’atreveix amb la cuina japonesa, mexicana o italiana. “Ara estic preparant el salt a la cuina hindú, a veure si no em carrego ningú amb el picant”, bromeja. Quan té amics a sopar a casa el que no falta per petició popular és la truita de patates “amb ceba i poc feta, que és com ha de ser”.