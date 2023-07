“La gent es pensa que anar de gira és autobús i cervesa, i no”

Toni Mestre. Baixista de Persefone. 48 anys. Apassionat de la música, sobretot del metal des que va descobrir un disc d’AC/DC. Viu a la capital amb la dona i les dues filles.

Porta el metal a les venes, tot i que assegura que escolta música de tots els gèneres. Baixista perquè quan va començar “la guitarra ja estava agafada”. Toca en tres grups, Persefone, Violentos i Punkers Love The 80s, i ho combina amb la feina com a lampista.



Quan comença per a vostè l’estiu?

Al juny, suposo. Aquest mes si puc marxaré, pocs dies, cinc o vuit, els que em queden de vacances. Aniré a un càmping amb les nenes i la dona per veure pla. La síndrome pirinenca és molt dolenta, s’ha de sortir del país de tant en tant.



Però ja