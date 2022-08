“M'encantaria ser el primer andorrà amb estrella Michelin”

Carles Flinch. Cuiner de Can Manel. 50 anys. Casat i amb dues filles de 22 i 18 anys. Es va formar en restauració al Lycée, en estades a França, a Cambrils i a l’Akelarre de Pedro Subijana.

Volia ser arquitecte però no se li donaven gaire bé els estudis. En especial matemàtiques i geometria, “però al cap i a la fi tot ve a ser el mateix perquè és feina de crear”, reflexiona el cuiner, recalcant que un antic professor del Lycée li recorda que en dibuix era molt bo i “això ho plasmo en els plats i és veritat, perquè sempre busques els colors i les textures”.



Com va arribar a ser cuiner?

Vaig néixer entre peroles perquè els pares han sigut restauradors i aquesta feina no em tirava perquè des de petit l’havia viscut com molt esclava,