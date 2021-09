“Quan acabo un mural ja no és meu, és de qui el veu cada dia”

Samantha Bosque. Nascuda a Barcelona fa 48 anys, viu a Andorra fa 22. Autora de murals com el del Roc Blanc, el dels Dos Valires o el del comú de la capital, creu que la cultura sempre s’ha de potenciar.

De formació és dissenyadora gràfica, però el 2016 va deixar la publicitat i es dedica únicament al món de l’art, on pensa que “sortir-se’n és complicat, però com a artista et vas fent el teu espai”.



Com ha anat l’estiu?

Una mica estrany, els murals m’obliguen a adaptar-me i tenim pocs mesos de bon temps, ja no és només per mi, sinó que la pintura per sota de quatre graus no funciona. Llavors acostumo a treballar els mesos de calor, però aquest any també ho he combinat i he anat a Pals i també he fet una escapada al Museu Soulages,