“M'agrada improvisar”

Actualitzada 29/08/2021 a les 11:52

Bar ’O Ordino

En Nahuel tria el Bar ’O d’Ordino perquè és un lloc al qual va molt sovint i on sempre ha rebut molt bon tracte. A més, considera que la terrassa del local és molt bonica.

Viure allunyat d’Andorra durant l’any per entrenar fa que, per al Nahuel Carabaña, tornar al Principat siguin unes vacances ideals per desconnectar del dia a dia de l’atletisme.M’agrada fer coses de manera improvisada, sense buscar-les. Si em diuen d’anar a la muntanya, a la platja... jo m’hi apunto i hi vaig. No acostumo a tenir res organitzat, tot i que al setembre sempre intento fer un viatge d’una setmana amb els meus amics.L’any passat va ser molt d’anar a la platja i de viatjar a alguns llocs per Europa. Però, per exemple, aquest any ha estat més d’anar a la muntanya, fer pics, visitar llacs, escalada, jugar a futbol... Ara entreno a Madrid i durant l’any no puc estar gaire per Andorra, així que quan torno ho aprofito com a vacances i hi estic molt bé.Un creuer de fa bastant temps, jo deuria tenir 12 o 13 anys. Em va agradar molt perquè va ser una sorpresa. El meu tiet, a qui admiro molt, em va dir d’anar a fer una visita a un vaixell amb els meus pares. Quan era a dalt del vaixell, vaig veure que es va començar a moure i la meva família em va dir que marxàvem. Vam anar per Grècia, Itàlia, Turquia...Difícil perquè hi ha molts països que m’han agradat, però em decanto per Finlàndia i Suècia. M’agradaria visitar-los a fons. A més, em criden molt l’atenció les aurores boreals i un dels meus somnis és veure-les.El meu país preferit és el Japó. Aquest any, al no poder anar als Jocs Olímpics, és una espineta que se m’ha quedat clavada. Però del Japó m’agrada molt la cultura, el manga i tot el que té a veure amb el país. Hi ha tantes coses per fer allà que no sabria ni per on començar, però cada dia faria coses noves.La desconnexió de no haver d’estar entrenant cada dia o pensant en l’atletisme. Quan arriba l’estiu sé que puc deixar l’atletisme a part per un moment i puc fer altres esports que també m’agraden molt com el futbol o l’escalada.Va per temporades, però quan hi ha l’època de càrrega hi dediques un mínim de quatre hores al dia. O sinó, en els dies que s’entrena doble, ja arriben a les sis o set... gairebé com una jornada laboral. Hi ha dies que només s’entrena al matí, però a la tarda s’ha d’estar pendent de coses que també tenen a veure amb l’atletisme, com fer estiraments, anar al fisio, relaxar-te a l’spa...La calor em costa molt. Jo soc de fred, sempre ho he dit, tot i que tampoc soc gaire d’esquiar. Però sé que, si tinc fred, em puc posar la jaqueta per no tenir-ne, però que si tinc calor, encara que vagi despullat en tindré igualment.Enyoro quan vivia a Encamp, just davant del parc. M’encantava jugar a futbol. A les 8 del matí em cridaven els meus amics per anar a jugar i m’hi estava fins a dos quarts de quatre. Pujava a dinar i, quan arribaven les cinc, tornava a baixar fins a les nou. Ho feia cada estiu.A Albània. Un dia, amb els meus amics, vam buscar viatges recomanats i ens va sortir Albània, que tenia llocs interessants i estava bé de preu. Com et deia, tot és improvisat.