“Un dia hauré de fer un 'break'”

Actualitzada 03/07/2020 a les 19:47

HOTEL TUDEL

Cervera ha escollit la cafeteria d’aquest hotel situat a la plaça Coprínceps en part per proximitat al museu, però sobretot perquè “la decoració és original, és agradable i m’agrada el cafè”.

Enamorat del mar, ha tingut el privilegi de passar-hi bona part de la vida a prop. Ha estat guia professional de submarinisme, músic, cuiner en restaurants d’estrella Michelin i ara fa set anys que està centrat en el projecte familiar dels museus.La meva rutina és viatjar bastant. Fem molta feina no presencial a través del teletreball durant tot l’any, però hi ha parts que sí que han de ser presencials. A part, crec que això també enforteix l’energia dels equips dels diferents museus. La pandèmia ha fet que encara sigui més important per donar aquesta força després de l’aturada que hem tingut.Fa quatre anys que no en faig i aquest serà el cinquè. Som una col·lecció que treballem familiarment i estem molt a sobre de tot el que hi ha. Ve una mica derivat de la meva tieta, ella és així i jo també. No som una superestructura de gent que treballem a les col·leccions, ho controlem de manera més directa perquè és com ens agrada i tenim el hàndicap que ens agrada molt la nostra feina.A casa tothom ho pateix una mica més, però el que fem és combinar-ho una mica. El que faig és que quan estic treballant a Sant Feliu, amb la família podem gaudir més de la Costa Brava. Jo miro de fer més escapades i anar a fer algun bany al mar encara que sigui a primera hora. Per mi ja és un punt vacacional.No. Tinc clar que un dia o un altre n’hauré de fer i dir: “Escolta fem un petit break.” M’agradaria molt tornar al Carib, m’encanta i hi tinc un passat de quan era submarinista professional. Vaig viatjar molt per la feina, a llocs molt idíl·lics. Estava treballant i no ho gaudeixes com quan vas de vacances, però també era una feina que m’agradava molt i vaig fer durant anys quan era més jove. Per a aquest estiu és molt difícil i hi ha massa històries amb això de la Covid-19. El compromís és màxim i no em sentiria bé.No. Ara molt menys perquè faig alguns viatges per feina a Sant Feliu. En part sí, però soc molt calorós i el clima d’Andorra, que és més fred, m’agrada perquè la humitat m’aclapara més. Sempre intento no trobar a faltar una cosa perquè em descentra per fer el que estic fent. Miro que no m’afectin aquestes coses.Parlant hipotèticament l’any que ve potser sí que en faré perquè tinc clar que és molt necessari per desconnectar de la rutina. El meu compromís actual de feina m’ho complica una mica, però és una assignatura pendent.Evidentment recordo aquella època amb molta estima. Quan era força petit el meu pare era enginyer nàutic, llavors sempre estava amb feines al voltant del mar i em passava l’estiu amb ell en zones de ports, drassanes... Recordo que es feien eterns mentalment i ara la sensació és que tot gira molt ràpid.Per temes laborals del meu pare també, viatjàvem bastant. Vam estar vivint a Amèrica, vam tornar a Barcelona... Són records interessants. Durant tota la meva vida m’he dedicat a coses diferents. Soc museòleg, és el que vaig estudiar, però quan per temes polítics no podia treballar al Thyssen de Madrid directament, que era la idea, em vaig dedicar a altres coses que m’inquietaven. El submarinisme, la música, vaig estar en equips de rescat a Pas de la Casa-Grau Roig fa molts anys... També sempre m’ha agradat molt la restauració i cap als 30 anys vaig decidir aprendre gastronomia i he treballat per a 16 estrelles Michelin, entre ells elBulli.