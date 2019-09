“A casa eren totalment apolítics”

Judith Pallarés. 43 anys. Membre de Liberals d’Andorra des del 2001. Ha assumit la cartera de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, la qual cosa suposa “tot un repte”.

Aquest estiu ha servit per seguir el procés d’adaptació a un càrrec totalment nou. Això ha fet que les vacances fossin més limitades tot i que no inexistents.



Ha estat un estiu diferent?

Com que acabo de començar una etapa, sembla que no és estiu perquè encara estic en procés d’adaptació i així costa fer estiu i relaxar-se una mica.



La família ha notat el canvi?

Vinc d’un moment que estava al Consell General. És cert que hi ha hagut el període electoral entremig, però continuo fent política i amb un ritme força similar. Hi ha qüestions que han canviat perquè em dedico a