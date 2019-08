“Desconnectar del tot no és factible”

Jordi Nadal. 48 anys. Fa sis anys que ocupa el càrrec de director d’Andorra Telecom, al qual es dedica encara que estigui de vacances per assegurar-se que tot funciona correctament.

El seu lloc de platja habitual és Arenys de Mar, per motius de família, tot i que s’escapa amb ella a un indret més llunyà almenys un cop l’any.



Com està sent l’estiu?

Pel que fa a feina, en general, en aquesta època sol baixar. A Andorra Telecom notem que les empreses afluixen. És cert que els particulars se solen desplaçar més i des d’un punt de vista de mòbil això també ho veiem. Però globalment sol ser una època més tranquil·la que altres períodes de l’any.



I en l’àmbit personal?

Els caps de setmana de juliol els he pogut baixar gairebé tots a