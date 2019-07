“L'únic que no pots perdre és el passaport”

Jordi Farré. El director adjunt de bombers, de 47 anys, ha aprés a desconnectar a les vacances recentment. Acostuma a anar a Calonge però quan pot s’escapa lluny amb els fills i la dona.

Tot just acaba de complir 10 anys al càrrec de director adjunt i en porta un total de 28 al cos de bombers, feina que suposa estar més atent durant aquesta època de l’any.



Com està anant l’estiu?

Bé. Vam tenir aquest episodi de calor que ens va fer estar més alerta del normal, però ara estem en condicions més pròpies d’Andorra. Personalment, m’està anant genial perquè tinc els nens de vacances i els tinc fora d’stage, aleshores jo també faig vacances.



Ha d’estar molt pendent de la feina durant l’estiu?

No, com estic amb el Joan Carles (Recasens), o un o l’altre sempre