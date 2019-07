“No pots dir que s'acaba la política”

Trini Marín. 54 anys. Mesos abans de plegar i assimilat el disgust perquè DA perdés la territorial, augura que marxarà amb “bon regust” perquè el retorn de la gent “és molt positiu i m’omple”.

Repetirà Costa Daurada per tornar ràpid si l’activitat comunal ho demana, i aprofitarà per caminar, nedar i llegir.



Com es presenta l’últim estiu de cònsol?

Tothom em deia que l’últim any de mandat seria més tranquil i d’això res. A l’estiu ho tens tot ple d’actes, sempre estem fent activitats i tots els projectes que estem fent abans de l’agost m’agradaria tenir-los.



Quan farà vacances?

La segona quinzena de juliol, tornaré per estar dos dies de festa major. M’agrada anar a la platja, és l’oxigen després d’estar a les muntanyes. M’encanta prendre el sol, caminar, no és que faci gaire cosa més però és