Actualitzada 10/09/2018 a les 07:42

Racó d'En Josep

Gorka Aixàs escull la terrassa d’aquest restaurant situat al centre de la capital perquè és “el punt de trobada de la junta directiva després de cada partit”, està “a prop del despatx” i és on va sovint a dinar.

Des de petit Gorka Aixàs passa l’estiu a la platja de Cadaqués, a l’Alt Empordà. D’aquella època, en recorda les passejades en barca i els partits de bàsquet amb els amics. El d’enguany ha estat un estiu que sempre recordarà, ja que ha nascut el seu primer fill, l’Ander.Mai havia viscut un estiu com aquest. He sigut pare el 21 d’agost i les vacances les hem hagut de fer al juliol perquè a l’agost havíem de ser aquí pel naixement. Vam fer quinze dies a Cadaqués. Ha estat un estiu diferent i amb poques vacances, per circumstàncies lògiques.Anar a Cadaqués. Hi he estat tota la vida, els meus pares tenen una casa allà i m’agrada gaudir de la platja.La calor. Si vaig al mar em banyo i busco l’ombra. M’agrada que l’estiu sigui curt, que faci fred aviat i que comenci ja l’hivern. Duro poc.Menjo de tot però m’agrada molt l’ar­ròs, la tonyina fresca, les anxoves de Cadaqués... Com estàs a un lloc de platja sempre ve més de gust que no durant la resta de l’any.El mòbil i el portàtil. No sé anar enlloc sense això. No només per la feina, sinó per l’hàbit, per l’oci... Visc connectat. La càmera de fotos també me l’enduc. Hi tinc molta afició. M’agrada molt fer fotografies i publicar-les a Instagram.No, perquè l’activitat no para, no tanquem quinze dies per vacances. A l’estiu és quan renovem patrocinadors, hi ha fitxatges, canvis a la plantilla... i estem tot el dia al telèfon. A la meva dona no li fa cap gràcia [riu].La idea és aquesta, encara que al final acabi costant. A mi el fet de canviar de lloc i fer esport m’ajuda molt.Els estius sempre els he passat a Cadaqués. Em passava el dia anant en barca amb els meus pares i després a la tarda em reunia amb els amics per jugar a bàsquet al pati de l’escola. Quan vam ser més grans anàvem a la sala de jocs recreatius, on interactuàvem amb tothom.El que tenim “superpendent” amb la meva dona és Roma. De fet el teníem lligat i no l’hem pogut fer pel tema de l’embaràs. També m’agradaria molt anar a Croàcia i tornar als Estats Units, tot i que hi he estat unes tres vegades. En canvi, la part asiàtica no em crida l’atenció. Prefereixo la banda dels EUA o Europa.