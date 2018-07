“L'estiu és per viure i l'hivern per escriure”

Núria Gras. Encampadana, presidenta de l’Atida i escriptora de vocació. Amb la primera novel·la va guanyar el premi Fiter i Rossell 2017

Llicenciada en periodisme, treballa a la Batllia i presideix l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andor­ra (Atida). La polifacètica Núria Gras aprofita l’estiu per desconnectar, visitar alguna platja catalana i deixar els viatges llargs per a èpoques poc sol·licitades per la gent.



Què farà aquest estiu?

No ho sé. Sempre hem anat a la platja, sobretot a Calafell, però crec que aquest any no ho farem. Potser anem a Normandia, però no està decidit.



Aprofita per escriure?

No. Llegeixo molt i penso trames i personatges. És un consell que em va donar un professor de literatura. “Aprofiteu els estius per viure i els hiverns per