“Cada any dic que serà l'últim”

Anna Casals. Escaldenca de 36 anys. Juga a rugbi des dels 25, quan va anar a veure un partit dels nois i les noies la van ‘enredar’. És jugadora del VPC Andorra i la capitana de la selecció..

És una amant confessa dels esports. Compagina el rugbi i fer de monitora d’esquí.



Com passa l’estiu?

Fins fa uns anys feia doble temporada. He estat a Xile, Argentina, Austràlia, Nova Zelanda i ara ja fa uns anys que estic aquí. Al juliol faig vacances i a l’agost treballo en una botiga amb la meva mare.



Parli’m d’aquells ‘estius’ hivernals.

Hi anava amb feina i de seguida coneixia molta gent. Totes les temporades han estat diferents, però en totes m’ho he passat molt bé. Quan acabava, em quedava al lloc per viatjar. Tot el que havia guanyat m’ho gastava després viatjant (riu).



I aquest