“La clau de l'èxit és posar-hi carinyo”

Francesc Oriol. Nascut a Barcelona, va venir a Andorra quan va acabar la universitat. És director del Palau de Gel d’Andorra i és un enamorat de la parròquia de Canillo i el seu entorn.

El Palau de gel està obert 364 dies l’any. Només tanca el dia de Nadal. A això se li suma l’exigència del manteniment que necessita una instal·lació que té més de trenta anys.



Si obren 364 dies l’any, quan fa vacances vostè?

Quan puc. Porto uns 23 anys aquí i soc conscient que aquesta feina és així. Vaig trampejant. Faig vacances si puc, quan puc i com puc. Si no puc fer vacances, doncs segueixo endavant.



Li agrada fer vida de terrassa?

No gaire. Normalment faig un cafè ràpid i no m’aturo gaire, per tant gairebé no vaig a les terrasses. Això sí, si