Aquesta ficció sorgeix de les especulacions de Sergi Mas en una conversa amb David Gálvez que aquest em va traslladar. A ells els agraeixo que em deixin aprofitar-me de les seves idees.

Dues de les filles de Don Julio s’esperen al palauet del carrer Muntaner. Als majordoms, que viuen al subsol i que es cuiden de mantenir la casa, els han donat festa i la parella no ha sabut què fer amb un dia lliure que arriba de forma inesperada, tot i que han entès que havien de marxar de casa fins al vespre. No és pas el primer cop que passa. D’ençà que l’amo va morir, les filles hi han anat sovint i cada cop els majordoms han de fer festa. A ells ja els està bé. S’estimen més no veure