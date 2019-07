Un conte lleuger

Les trobades amb les amigues són la millor teràpia. A totes les edats. I potser, a partir dels quaranta encara més. La Sara, la Meri, la Inés, la Rosa i la Joana no se salten mai la cita dels divendres.

Un imbècil va dir que les dones, cap als quaranta-i-pocs, estem en el millor moment de la nostra vida però que de cop i volta ens marcim i que això ja és per sempre. Irreversible. Com m’irrita aquest pensament, per déu. Segur que estàs pensant que jo estic en aquest punt. Doncs no, jo encara tinc marge de millora, seguint la teoria d’aquest imbècil, que no recordo com es diu. Potser hauria d’aclarir que aquestes paraules no són d’una persona real sinó del personatge d’un llibre. Però em van irritar igualment. I mira que el llibre m’estava agradant fins aquell