“Aquell capvespre d’estiu vaig comprendre què significa tenir sucre a la sang. Però encara trigaria uns anys a entendre quantes ferides havia hagut de curar la iaia Maria al llarg de la seva vida”

La iaia Maria tenia sucre a la sang. Quan jo era petita, i per tal com en parlava la mare, ja ho entenia que es tractava d’un problema de salut. Amb tot, era incapaç d’imaginar quin tipus de dolença en deriva, d’un excés de dolçor.



Asseguda a la taula, berenava la meva llesca de pa amb oli i xocolata i me la mirava. Es movia atrafegada per la cuina, a punt de començar a preparar el sopar. Quan va tenir tot allò imprescindible –un grapat de mongetes tendres, l’escorredora i un ganivet acabat d’esmolar– es va asseure en una cadira baixa