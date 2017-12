Passeig massanenc

Anyós-l’Aldosa pel camí del Solà. Una excursió que permet endinsar-se pels boscos massanencs i des de la collada de l’Estall gaudir d’unes vistes extraordinàries del Casamanya i dels cortals de Sispony.

Una passejada de poca dificultat, però força extensa. Aquesta és la ruta que proposem per a aquesta setmana. Per començar i seguint les indicacions de la guia Camins d’Andorra hem d’agafar la carretera CS-335 que uneix l’Aldosa i Anyós. A l’altura del quilòmetre 1 i al costat esquerre de la carretera hi ha un rètol de fusta que indica l’inici del camí. Cal destacar que pocs metres després de la sortida es troba l’església romànica de Sant Cristòfol d’Anyós, del segle XII, ubicada al capdamunt del poble i que va ser construïda estratègicament en un petit altiplà des d’on es