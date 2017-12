Entre dues valls

Bony de les Neres. Un recorregut que es pot fer tant des de la parròquia d’Encamp com des d’Ordino i que ofereix magnífiques vistes i l’oportunitat de visitar el conjunt històric de les Bons.

Actualitzada 01/12/2017 a les 13:26

Aquesta setmana proposem un recorregut de dificultat alta que permet visitar dues parròquies per tal d’arribar fins al bony de les Neres. Malgrat que l’inici de l’itinerari es pot fer tant des d’Ordino com des d’Encamp, optem per aquesta última i per fer-ho més fàcil ens deixem guiar per la ruta proposada a la publicació Camins d’Andorra.



Així doncs, sortim de la plaça dels Arínsols, just al davant de l’edifici del comú. Seguim el GR-11 que va en direcció est pel camí ral. Cal pujar pel camí empedrat que ens porta a la CG-2. Travessem la carretera i continuem per l’avinguda Rouillac en direcció les Bons, on hi ha un rètol informatiu que anuncia el següent tram. Ens dirigirem, seguint el GR-11, cap al Sant Romà de les Bons, el camí travessa el nucli antic i s’arriba fins a l’església romànica llombarda. Per als amants del patrimoni cal destacar que en el conjunt històric també hi ha una torre de defensa del segle XIII, un dipòsit d’aigua amb un circuit d’irrigació excavat a la roca, els vestigis d’una casa forta testimoni de l’arquitectura civil (segle XVII) i dos colomers d’època moderna. A més, a l’interior de l’església s’hi conserva la taula d’altar de pedra, reproduccions de les pintures romàniques del Mestre de Santa Coloma (segle XII), que representen la visió apocalíptica de Sant Joan, i pintures de tradició gòtica amb diverses iconografies (sgle XVI).



La visita en profunditat, però, la deixem per a un altre dia i seguim el recorregut. Més sender empedrat fins arribar a un rètol que indica el camí a seguir per la borda de les Comes i el coll d’Ordino. A partir d’aquí el sender progressa fent ziga-zagues fins que s’arriba per sobre d’una petita borda en runes. Poc després el sender canvia clarament de direcció i s’enfila cap a l’oest. Seguim una bona estona en aquesta direcció fins a una cruïlla de camins amb un rètol informatiu. Cal mantenir-nos en el GR-11, cap al coll d’Ordino.



A partir d’aquest punt el camí s’enfila per dins del bosc. Després d’una estona comença a planejar pel bosc de la Tossa. Cal seguir el camí entre bosc i clarianes fins arribar al planell de les Basses, on trobem un rètol de fusta que ens indica el riu d’Urina i Racons. A continuació el camí es torna a endinsar pel bosc fins a sortir al coll d’Ordino. Allí hi trobem unes magnífiques vistes d’ambdues valls: la del nord i la d’orient.



En un indicador es veu clarament el camí que hem d’agafar per arribar al nostre destí: el bony de les Neres. L’itinerari continua pel prat fins que s’uneix a la pista forestal que s’enfila en direcció sud. Mentre encarem l’ascensió es poden observar ocells com el reietó, la mallarenga petita o animalons com la guineu, la llebre o alguna marta. Després de caminar uns dos quilòmetres arribem al final del camí.



LOCALITZACIÓ: Encamp

DURADA: 5 hores i 45 minuts anada i tornada.

DIFICULTAT: alta

DISTÀNCIA: 6,15 quilòmetres (només d’anada)

DESNIVELL: +940 metres