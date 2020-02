Sense vacil·lar

Un perfil de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva

El futur arriba dia a dia. Ja t’ho diré demà.” Sílvia Riva (Andorra la Vella, 1979) es posiciona com una dona que s’ho pren amb calma, wait and see. Potser és per això que també és una persona de relacions llargues: es va casar i continua amb el xicot que va conèixer mentre estudiava –amb qui té dos fills– i va treballar durant divuit anys a la que va ser pràcticament la primera feina, la mateixa notaria. El desembarcament al ministeri de Cultura semblaria un rodeig en una trajectòria lineal i decidida, una incursió en nous terrenys. El futur s’ha