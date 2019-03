Per no dir que no

Un perfil del músic, actor i director Joan Hernández

Que Joan Hernández (la Seu d’Urgell, 1976) acabés trobant el rumb vital sobre els escenaris –com a músic, com a actor i director, com a ense­nyant– va ser tan fruit de les casualitats com es vulgui considerar. Fill únic, les etapes d’infantesa les recorda més aviat com aquell marrec introvertit capaç d’entretenir-se sol a l’habitació que com algú que gaudís participant en festivals escolars. Però, ves per on, el Joan reconeix haver tingut sempre problemes per dir “no”, i això li va passar el dia que –ja a les aules de batxillerat del Joan Brudieu– algú va passar per classe