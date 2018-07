Buscar l'acció

Un perfil de la consellera general Sílvia Bonet

Sílvia Bonet (Esplugues de Llobregat, 1965) la quietud, la tranquil·litat –si més no, relatives– i la seguretat que percebia en les llargues estades a Andorra des de ben petita sempre li han portat reminiscències de l’aleshores petita ciutat, més aviat poble, en què va viure els primers anys: aquell lloc on tothom es coneixia, on podia córrer per l’hort de casa, on a vegades ajudava l’avi –caçador– a escorxar algun conill o a treure les plomes a les perdius que portava després d’una bona jornada. “Això és el que sempre m’ha agradat”. No ben bé pelar conills, és clar.

Són records,