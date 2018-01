Hi ha noms que imprimeixen caràcter, que empenyen a seguir una línia en la vida. Maverick Viñales (Girona, 1995) no podia –amb aquest nom– portar una vida ordinària, ser un oficinista anònim que s’ocupa dels seus afers i com a molt somia pilotar motos potents i jugar-se la vida a cada revolt. Vaja, que algú que porta l’inconformisme, la gosadia, al nom de cristià, no podia fer res més que pujar a les dues rodes a tan tendra edat com els tres anys, com a futur col·leccionista de títols de Moto GP.

L’any passat Viñales va fer el pas d’establir-se a