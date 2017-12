Xavier Espot, destins divergents

Un perfil del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior

Xavier Espot Zamora, ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior (Escaldes, 1979), potser –només potser– enveja aquest destí que garanteix als felins unes quantes vides de reserva. No perquè sigui aficionat a jugar-se la seva, sinó –diuen els que l’envolten i millor el coneixen– per la confluència d’interessos vitals que el van obligant a fer tries en moments de cruïlla. Com aquest. Si es veu o no optant a cap de Govern de moment ho saben ell i la seva consciència, però no és indiferent a l’opció i, al temps, parla amb nostàlgia de la seva car­rera de batlle. Dos escenaris