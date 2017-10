Jordi Troguet, ànima inquieta

Un perfil del conseller de Liberals d'Andorra + Independents al comú d'Encamp

De Jordi Troguet, fill de la Massana, empresari fill d’emprenedors i polític circumstancial, assegura algun col·laborador proper que és un tipus “collonut”, d’aquells que no abunden, perquè en l’àmbit laboral sap escoltar quan està en desacord i és prou generós com per acceptar que de vegades no té raó i deixar que qui defensava l’altra postura tiri endavant amb la seva idea. I quan s’emprenya, ja cal que et calcis: avís a caminants del mateix interlocutor. Per contrarestar, el dibuixen com un home amb molt de sentit de l’humor. I certa tendència a albirar pertot arreu conspiracions judeomasòniques: els amics