“De nens érem molt més lliures”

Miguel Pedregal. Madrileny de 46 anys, format en Empresarials i amb un màster MBA. Ha treballat a Dunkin’ Donuts i al grup Aspro Parks, d’on va arribar des de Mallorca a Andorra.

Feina intensa per al director general de Caldea pendent de l’operativa, que assegura que “és complicada perquè obrim 364 dies” amb activitat de les vuit del matí a mitjanit en un centre que no s’assembla al que troba quan viatja perquè “és únic per la dimensió, l’arquitectura singular, el mercat i l’enfocament més lúdic”.



De tornada de vacances, on les ha passat?

A Caldea les concentrem al juliol perquè l’agost és de més freqüentació de l’any i estem tots superactius. He fet un petit tour per Roma, Nàpols i Ischia, una illa idíl·lica, amb els meus fills, la Daniela i el Miguel.