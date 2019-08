Dues vides solitàries

A partir d’aquell dia, em vaig passar hores observant el rodamón, però no tantes com les que l’home podia romandre en aquell banc, impertèrrit, canviant de tant en tant la posició de l’escanyolit para-sol

La gran finestra donava a la platja. Durant aquells dies vaig començar a observar, com mai havia fet amb ningú fins aleshores, un captaire. A l’inici de la meva estada amb prou feines me n’havia adonat, però un bon matí, en despertar i anar cap a la finestra a fer un cop d’ull al cel i a l’estat de la mar, com cada dia, em va cridar l’atenció un para-sol que s’obria allà baix, en un banc del passeig marítim. Era ell.

A partir d’aquell dia, em vaig passar hores senceres observant el rodamón, però no tantes com les que l’home