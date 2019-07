Abdominals planxes

Per enfortir l'abdomen i el tors la planxa abdominal és un dels exercicis més efectius, i és ideal per fer a casa ja que actives la musculatura de tot el cos.

Genera un treball global ja que involucrem diverses zones del cos a més de l’activació abdominal. Enforteix els braços, el pit, l’esquena, els glutis i quàdriceps.

Com són exercicis isomètrics, que no hi ha moviment, et permet concentrar-te amb la postura i ajuda a localitzar els músculs abdominals.



1. PLANXES BÀSIQUES:

Col·loca el cos formant una línea, i posa atenció en la zona lumbar, que no s’arquegi.

Colzes alineats amb les espatlles just a sota d’aquestes.



2. PLANXA LATERAL:

Desde la posició del primer exercici, gira la cadera a un costat i treu el braç per estirar-lo cap a dalt.

Torna a la posició inicial.

Realitza 4