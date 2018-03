Al director artístic del Sax Fest, Efrem Roca, li agrada sortir a córrer al migdia

Confessa que no té gaire temps i això li impedeix “fer tots els quilòmetres que voldria” o preparar a consciència les curses. Però és constant i surt a córrer al migdia. “Normalment vaig a l'Estadi Comunal, on hi ha un grup nombrós de corredors amb qui comparteixo bones estones.” Ho alterna amb la bicicleta o la piscina, “la qüestió és moure’s cada dia”.