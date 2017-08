“Costa creure que ets la número u”

Clàudia Brunet. 21 anys. Va aficionar-se al bàsquet per la seva germana. Juga al C. B. IPSI a Barcelona i al juny es va penjar la medalla d’or al concurs d’habilitats al Mundial 3x3 de Nantes.

Aquest serà el quart any que la jove escaldenca juga en un equip de Barcelona i la segona temporada a les files de l’IPSI. Aprofita els darrers dies de vacances posant-se en forma de cara a la pretemporada.



Està de vacances però entrenant.

Sí. He estat parada tres setmanes i en un parell o tres de setmanes tornen a començar els partits i m’he de posar en forma perquè si no no arribaré, que la pretemporada és molt dura.



Com són les vacances d’algú que es dedica al bàsquet semiprofessionalment?

Aprofito sobretot per descansar. Durant l’any no pares, comences l’estiu i empalmes amb la