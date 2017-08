Rutina HIIT per realitzar al parc

L’entrenament intervàlic d’alta intensitat o High-Intensity Interval Training (HIIT) es defineix com una successió d’esforços de curta durada i d’intensitat màxima o gairebé.

Actualitzada 04/08/2017 a les 19:49

L’entrenament intervàlic d’alta intensitat o High-Intensity Interval Training (HIIT) es defineix com una successió d’esforços de curta durada i d’intensitat màxima o gairebé màxima alternats per períodes de recuperació curts. L’efecte generat accelera el metabolisme i permet que el cos continuï cremant calories per un període de fins a 24 hores després de l’entrenament. Des del Next Fitness Club et proposem una rutina bàsica de 5 exercicis perquè realitzis al parc.



Abans de començar, sempre heu d’escalfar 5 o 10 minuts.



EXERCICI

– Realitzar 40 segons de treball per 20 de recuperació entre cada exercici.

– Realitzar 3 sèries amb pauses de 2 minuts.



Estiraments

En acabar qualsevol rutina d’exercicis és molt important la fase d’estiraments.