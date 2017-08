Rutina de tonificació

Us proposem uns exercicis de tonificació bàsics perquè realitzeu en 30', allí on estigueu gaudint de l'estiu

Actualitzada 03/08/2017 a les 10:33

Next Fitness Club

Hi ha molta equipació econòmica que permet seguir entrenant durant els viatges. Aquest és el cas dels elàstics, el valor dels quals ronda els 9 €, amb els quals es poden fer exercicis de tonificació bàsics, molt senzills i interessants. Des del Next Fitness Club us proposem una rutina bàsica perquè realitzeu en 30’, allí on estigueu gaudint de l’estiu.



Abans de començar, sempre heu d’escalfar 5 o 10 minuts.



EXERCICI

– Realitzeu 20 repeticions de cada exercici.

– Realitzeu 3 voltes completes de 5 exercicis.

– Per variar la intensitat dels exercicis, es poden anar variant els elàstics.



Estiraments

En acabar qualsevol rutina d’exercicis, és molt important la fase d’estiraments.