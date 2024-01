Les subvencions que atorga el Ministeri de Cultura tenen un paper clau en els projectes artístics del país i sense elles molts creadors no podrien tirar endavant.

Bona part dels creadors i agents culturals d’Andorra sap que, a principis d’any, toca esmolar la ploma per intentar convèncer la comissió del ministeri de Cultura que s’encarregarà de repartir les subvencions, unes ajudes que són fonamentals per al funcionament cultural del país i per tirar endavant amb èxit projectes que, d’altra manera, possiblement no veurien la llum. Malgrat la seva importància, però, cada sector veu les subvencions amb una mirada diferent, i els agents consideren que hi ha un nombre important de reptes que cal treballar a fons per millorar. El proper dimecres 31 els creadors han estat convocats a

#1 Cultura exportable

(28/01/24 07:21)