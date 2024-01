Puig en defensa de l'art i l'ànima humana

L'exposció de pintura, escultura i ceràmica 'Encara els llibres' es pot veure a la galeria Taranmana d'Escaldes-Engordany fins al 31 de gener.

La pintura no està de moda. Agustí Puig (Sabadell, 1957) ho constata amb un deix de resignació a la veu, però sense fer-s’hi mala sang o, com a mínim, sense llançar cap retret a institucions o particulars. És un mal sobretot europeu –“i, a Espanya, ja no diguem!”–, per la qual cosa ell treballa majoritàriament per als Estats Units i la Xina. Des del novembre i fins a final de mes, exposa Encara els llibres a la galeria Taranmana d’Escaldes-Engordany, una mostra principalment de pintura de gran format, tot i que també inclou dues escultures i una peça ceràmica, que