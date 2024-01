O com superar el pànic escènic

Actualitzada 21/01/2024 a les 06:45



La recomanació d’aquesta setmana és, en realitat, una proposta de la Biblioteca Pública del Govern: un repte lector adreçat als infants que consisteix a llegir sis llibres de Roald Dahl i segellar un “passaport lector” per obtenir un premi. El 17 de gener passat va fer 60 anys de la publicació de Charlie i la fàbrica de xocolata i, per commemorar l’efemèride, la Biblioteca Pública ha llançat aquesta iniciativa a la qual s’afegeixen cinc títols més: El gran amic gegant, Matilda, Els Culdolla, Les bruixes i El fantàstic senyor Guillot. Hi ha temps de llegir-los fins al 13 de setembre.

EFEMÉRIDE

SOMERSET MAUGHAM FAIRA 150 ANYS

L’escriptor britànic William Somerset Maugham va néixer a París el 25 de gener de 1874. En vida va ser famós sobretot com a dramaturg, però avui dia se’l coneix més per les adaptacions al cine de les seves novel·les (El vel pintat).

L’Elena Aranda és coneguda com a lectora professional, assessora literària i professora d’escriptura creativa, a més de les seves darreres incursions com a poeta (ha guanyat el Premi Miquel Martí i Pol tant en la categoria de poema com de recull). Ara bé, Aranda reconeix que al principi tenia un hàndicap com a professora que li impedia desenvolupar plenament aquesta faceta: la dificultat per parlar amb desimboltura davant d’una audiència. I com ho va superar? Doncs llançant-se a la piscina, és clar, però no de qualsevol manera ni a qualsevol lloc. Quan encara estava decidint si això d’impartir tallers i cursos encaixava amb la seva manera de ser, va rebre una invitació per anar a fer una xerrada a la nova Biblioteca d’Alexandria. La institució era massa mítica per a una lectora empedreïda com ella per dir que no. Aquella experiència va ser un punt d’inflexió.