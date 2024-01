Trobat un gravat rupestre prehistòric "excepcional"

Actualitzada 16/01/2024 a les 10:56

Acabo de descobrir un conjunt de gravats rupestres prehistòrics a un centenar de metres de la frontera amb Andorra . Hi ha una gran varietat de representacions, però destaco la figura d'un cérvol que era la divinitat que representava el cicle de mort i renaixement de la natura. pic.twitter.com/q2yfPMJ8W2 — Jordi Casamajor . Gravats rupestres i megalitisme (@CasamajorJordi) January 15, 2024

El divulgador científic Jordi Casamajor ha descobert aquest dissabte un conjunt de gravats rupestres d'un centenar d'incisions amb una representació fusiforme que qualifica com "excepcional". Es tracta d'un cérvol que el divulgador data en la prehistòria, en el darrer mil·leni abans de Crist, i n'atribueix l'autoria als pobles que vivien per la zona abans de la romanització i feien aquests espais de culte.Casamajor explica que el conjunt "té paral·lelisme gràfic i cultural amb el del Roc de les Bruixes" i destaca sobre aquest perquè a més de símbols i ratlles "hi ha la representació d'un animal, que es feien en llocs de culte i de rituals de natura". I assenyala que el cérvol simbolitza "la divinitat, l'animal en aquesta època representa el cicle de mort i resurrecció, no adoraven al cérvol sinó el que significa perquè les banyes li cauen i li tornen a néixer" per a uns pobles que evidentment no sabien llegir ni escriure.El divulgador va localitzar el conjunt molt a prop del límit fronterer entre Andorra i Espanya però ja a territori català en una de les recerques habituals que fa per la muntanya. Els gravats es troben en un lloc amagat, de difícil accés, molt aïllat i fora de qualsevol circuit de pas que ha fet no hagi estat identificat fins ara, indica el divulgador andorrà, que posarà en coneixement de les autoritats de Patrimoni de Catalunya la descoberta perquè es pugui deixar constància de les representacions que estan "molt ben conservades". I destaca que hi ha més conjunts d'aquest tipus identificats en diferents punts del país i per les comarques veïnes i d'altres sense descobrir que ell continuarà buscant. Una recerca que fa "perquè tinc curiositat i de 5.000 roques que miro, una en té" per divulgar i fer pedagogia dels gravats rupestres, és a dir, "de qualsevol representació gràfica antiga feta sobre pedra, i si pot ser de la prehistòria, millor". Casamajor està treballant ara en l'inventari de gravats rupestres a Andorra per a Patrimoni .