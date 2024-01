Mònica Bonell es reuneix amb la consellera catalana Natàlia Garriga

Actualitzada 11/01/2024 a les 16:41

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha mantingut una reunió avui a Barcelona amb la consellera catalana Natàlia Garriga per "repassar els principals projectes en comú entre Andorra i Catalunya en matèria cultural", segons informa el Govern. Bonell ha visitat després les instal·lacions del Museu Nacional d'Art de Catalunya en el marc de l'estada a la ciutat comtal per assistir a l'estrena de l'adaptació d'Ester Nadal de l'obra de teatre 'Andorra' de Max Frisch.La representació és la primera de les dues produccions andorranes que es podran veure al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) com a part del conveni de col·laboració entre l'Escena Nacional d'Andorra (ENA) i el TNC "per impulsar la professionalització dels artistes andorrans i afavorir les sinergies amb el sector cultural català". L'obra està protagonitzada pels actors andorrans Roger Casamajor, Oriol Guillem i Marta Pelegrina i els intèrprets catalans Míriam Alamany, Quim Llisorgas, Carles Martínez, Eduard Muntada i Sergi Vallés.