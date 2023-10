Adeu al pla bàsic

Actualitzada 20/10/2023 a les 07:05

Després dels rumors sorgits els darrers dies, diversos mitjans especialitzats van informar ahir que Netflix eliminarà, a partir de la setmana vinent, el pla bàsic –l’opció sense anuncis més econòmica–, per als nous clients o per als antics usuaris que reactivin la subscripció, en diferents països. La mesura –que ja es va implementar al Canadà aquest estiu– afectaria Andorra, Espanya, el Japó, Mèxic, Austràlia o el Brasil, entre d’altres. La companyia, però, no va confirmar oficialment aquestes informacions.

En tot cas, Netflix sí que va anunciar un augment de tarifes en tres territoris: els Estats Units, el Regne Unit i França, i no es descarta que aquest increment es faci extensible a altres mercats properament.

Concretament, als EUA la companyia mantindrà en 6,99 dòlars i en 15,49 dòlars els plans publicitaris i estàndard, respectivament, mentre que el bàsic passarà a costar 11,99 dòlars i el prèmium, 22,99 dòlars. Al Regne Unit i França es mantindran els preus dels plans amb anuncis (4,99 lliures i 5,99 euros) i estàndard (10,99 lliures i 13,49 euros), però les tarifes del pla bàsic passaran a ser, respectivament, de 7,99 lliures i 10,99 euros, i les dels plans prèmium seran de 17,99 lliures i 19,99 euros.

Aquestes notícies s’han conegut en coincidència amb un nou rècord de subscriptors de l’empresa: Netflix va fer conèixer ahir que va assolir els 247,1 milions de clients durant el tercer trimestre del 2023, un 10,8% més que en el mateix període de l’any passat, i la xifra més elevada de la seva història. El creixement es produeix tot i la gran incertesa sobre l’impacte de les vagues de Hollywood en el primer servei de streaming del món.

Així mateix, el gegant de l’streaming va aconseguir un benefici net de 1.677 milions de dòlars, i va sumar uns ingressos de 8.542 milions, un augment del 7,8% respecte al tercer trimestre del 2022. El gegant audiovisual manté així el creixement gràcies a un procés de transformació per augmentar la seva rendibilitat a través de publicitat i la restricció de comptes amb contrasenyes compartides.

Després de la publicació dels resultats, la companyia va enviar una carta als accionistes en la qual va qualificar de “difícils” aquests mesos de vagues combinades, entre la impulsada pel Sindicat de Guionistes dels EUA (WGA) –ja finalitzada– i la que encara manté el gremi d’actors de Hollywood (SAG-Aftra). “Estem compromesos a resoldre les qüestions pendents al més aviat possible perquè tots puguin tornar a treballar en noves pel·lícules i sèries”, va afirmar en el comunicat.