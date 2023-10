La teva intuïció ha anat augmentant els últims mesos, i avui podria operar a un nivell particularment alt. Més d'una premonició et pot arribar, i probablement et trobaràs captant més sovint els pensaments i sentiments dels altres. Si us agrada l'art, us pot arribar una inspiració que definitivament heu d'aprofitar. No et preocupis per allò pràctic.