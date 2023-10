As literari (i televisiu)

Actualitzada 19/10/2023 a les 05:51

Reina Roja no serà l’única novel·la de Juan Gómez-Jurado que cobra vida a Amazon Prime Video. La plataforma prepara al costat de RTVE l’adaptació de Cicatriz, un altre best-seller de l’autor que saltarà a l’audiovisual en format sèrie amb alguns dels responsables de La casa de papel a l’equip.

L’anunci l’ha fet RTVE en el marc del Mipcom de Canes, on ha revelat que se suma a un projecte fins ara desconegut, però que sembla ser fruit de l’acord que Gómez-Jurado va signar amb Amazon el 2021 per al desenvolupament de sèries i pel·lícules. El contracte inclou tant adaptacions com històries originals.

Es desconeixen ara com ara els noms que compondran el repartiment protagonista, però sí que s’ha fet públic que estaran sota la direcció de Miguel Ángel Vivas, realitzador de sèries com La casa de papel o Vis a vis: El oasis. Els guions els signen Pablo Roa i Fernando Sancristóbal, també de l’equip de guionistes de la reeixida ficció de Netflix, al costat de Verónica Marza. La sèrie tindrà vuit capítols, que començaran a rodar-se a final d’aquest any entre Espanya i Sèrbia.

Cicatriz és un thriller d’acció sobre un jove i brillant empresari, Simon Sax, que està a punt de convertir-se en multimilionari arran de la venda del seu gran invent –un sorprenent algorisme– a una multinacional. I, no obstant això, se sent molt sol: el seu èxit contrasta amb les seves nul·les habilitats socials. Fins que un dia venç els seus prejudicis i entra en una web de contactes on s’enamora perdudament d’Irina amb la inexperiència i la passió d’un adolescent, malgrat els milers de quilòmetres que els separen. Però ella, marcada amb una enigmàtica cicatriu a la galta, arrossega un fosc secret.

L’adaptació de Cicatriz és una coproducció internacional en la qual també participa Telekom Srbija, i que és a càrrec de les productores Plano a Plano i Dopamine.