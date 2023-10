És possible que tinguis plans per reunir-te amb amics, i probablement estiguis desitjant que arribi aquest moment. Tot i això, els retards podrien suposar un obstacle, encara que no és probable que deixis que t'aturin. La teva concentració i perseverança són més altes del normal, així que no és probable que hagis de renunciar a res del que comencis avui. Per tant, aquest és un bon dia per començar o continuar amb projectes que signifiquin molt per a tu