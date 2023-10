Les gàrgoles reneixen

Actualitzada 18/10/2023 a les 06:57

Gargoyles, héroes mitológicos és una de les sèries d’animació més estimades de Disney. Estrenada originalment el 1994, la ficció segueix els passos d’un grup de gàrgoles a Manhattan que cobren vida durant les nits per lluitar contra el crim. Amb un ventall interessantíssim de personatges, que van des de Goliath fins a Démona, passant per Lexington, Brooklyn o Hudson, la sèrie va tenir tres temporades i una expansió recent a la indústria del còmic.

Mentrestant, la febre live-action que impera a Disney es continua estenent, i ara es confirma que Gargoyles tindrà un reboot d’acció real a càrrec de James Wan i la seva productora, Atomic Monster. Gary Dauberman, autor de part del Warrenverse, es farà càrrec del guió.

Que James Wan i Atomic Monster es posin al capdavant de la sèrie són bones notícies. Gargoyles, malgrat ser un producte d’animació, està molt marcada pel gènere de terror i un ambient fosc, amb unes criatures sinistres que, fins i tot estant molt humanitzades, posaven realment els pèls de punta quan treien l’instint a passejar. Tot i que estiguem parlant d’un projecte d’acció real, s’espera que les gàrgoles estiguin representades a través de la tècnica CGI i no mitjançant actors de carn i ossos a l’estil One Piece de Netflix. Això significa, per tant, que els actors de doblatge que van donar vida als personatges originals tindrien la porta oberta a tornar.

Keith David, l’actor que va prestar la veu a Goliath, va assegurar a ComicBook que mai va arribar a entendre per què es va cancel·lar la sèrie original tot i el seu èxit, per la qual cosa segur que no hi hauria problemes per tornar. “Els que vam estar involucrats des del principi sempre ens preguntem per què van aturar la sèrie o per què no es va reiniciar”, va comentar.